Отверг помощь: Названа роковая ошибка Усольцева, которая могла стоить жизни его семье
Пропавший вместе с семьёй в тайге Сергей Усольцев мог отказаться от помощи
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Появилась новая версия исчезновения 64-летнего Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По информации АиФ, ссылающегося на местных жителей, глава семейства мог отказаться от предложенной помощи.
Усольцев был опытным таёжником, что, по мнению местных, могло стать причиной такого решения. В свете этой гипотезы жители вспомнили аналогичный случай 2019 года, когда 67-летний Владимир Шатыгин, пропавший в том же регионе, на протяжении нескольких недель встречал рыбаков, охотников и туристов, но неизменно отвергал их предложения о помощи.
«Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — рассказал житель Красноярского края.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка в пеший поход, но перестала выходить на связь. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
