Отверг помощь: Названа роковая ошибка Усольцева, которая могла стоить жизни его семье

Появилась новая версия исчезновения 64-летнего Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По информации АиФ, ссылающегося на местных жителей, глава семейства мог отказаться от предложенной помощи.

Усольцев был опытным таёжником, что, по мнению местных, могло стать причиной такого решения. В свете этой гипотезы жители вспомнили аналогичный случай 2019 года, когда 67-летний Владимир Шатыгин, пропавший в том же регионе, на протяжении нескольких недель встречал рыбаков, охотников и туристов, но неизменно отвергал их предложения о помощи.

«Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — рассказал житель Красноярского края.