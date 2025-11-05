Россия и США
5 ноября, 08:33

Отверг помощь: Названа роковая ошибка Усольцева, которая могла стоить жизни его семье

Пропавший вместе с семьёй в тайге Сергей Усольцев мог отказаться от помощи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Появилась новая версия исчезновения 64-летнего Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По информации АиФ, ссылающегося на местных жителей, глава семейства мог отказаться от предложенной помощи.

Усольцев был опытным таёжником, что, по мнению местных, могло стать причиной такого решения. В свете этой гипотезы жители вспомнили аналогичный случай 2019 года, когда 67-летний Владимир Шатыгин, пропавший в том же регионе, на протяжении нескольких недель встречал рыбаков, охотников и туристов, но неизменно отвергал их предложения о помощи.

«Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — рассказал житель Красноярского края.

Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка в пеший поход, но перестала выходить на связь. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.

