«Что-то из ряда вон выходящее»: Криминалист назвал необычную деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых

Пропажа целой семьи во время горного похода, произошедшая месяц назад с Усольцевыми, не имеет аналогов в практике следственных органов. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов, подчеркнув необычность случая.

«Так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова эксперта аif.ru.

Специалист отметил, что в горах обычно пропадают одиночные туристы, чьи тела впоследствии находят в расщелинах или на ледниках. Однако одновременное исчезновение всех членов семьи без каких-либо следов противоставляет стандартным сценариям. Игнатов не исключил версию о намеренном исчезновении Усольцевых с возможным отъездом за границу, учитывая отсутствие объективных предпосылок для гибели всей группы.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске заметили людей, похожих на пропавших Усольцевых. Местная жительница рассказала, что видела Ирину и Сергея, однако доказательств этому нет.