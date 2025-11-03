«Что-то из ряда вон выходящее»: Криминалист назвал необычную деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Пропажа целой семьи во время горного похода, произошедшая месяц назад с Усольцевыми, не имеет аналогов в практике следственных органов. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов, подчеркнув необычность случая.
«Так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова эксперта аif.ru.
Специалист отметил, что в горах обычно пропадают одиночные туристы, чьи тела впоследствии находят в расщелинах или на ледниках. Однако одновременное исчезновение всех членов семьи без каких-либо следов противоставляет стандартным сценариям. Игнатов не исключил версию о намеренном исчезновении Усольцевых с возможным отъездом за границу, учитывая отсутствие объективных предпосылок для гибели всей группы.
Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске заметили людей, похожих на пропавших Усольцевых. Местная жительница рассказала, что видела Ирину и Сергея, однако доказательств этому нет.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка в пеший поход, но перестала выходить на связь. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
