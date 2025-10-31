В Новосибирске заметили пару, похожую на пропавших в тайге Усольцевых

Людей, похожих на Ирину и Сергея Усольцевых, которые более месяца назад пропали в тайге, заметили в Новосибирске. По крайней мере, об этом сообщил ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов.

В редакцию программы позвонила женщина, утверждающая, что видела Ирину и Сергея. Но никаких фото- и видеоподтверждений этой информации нет. Тем не менее, Борисов передал эту информацию взрослому сыну Ирины Данилу Баталову, но тот никак не отреагировал, потому что якобы видел много подобных сообщений и уже не верит им.