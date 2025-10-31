Россия и США
31 октября, 08:23

В Новосибирске заметили пару, похожую на пропавших в тайге Усольцевых

Пропавшие Сергей и ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Людей, похожих на Ирину и Сергея Усольцевых, которые более месяца назад пропали в тайге, заметили в Новосибирске. По крайней мере, об этом сообщил ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов.

В редакцию программы позвонила женщина, утверждающая, что видела Ирину и Сергея. Но никаких фото- и видеоподтверждений этой информации нет. Тем не менее, Борисов передал эту информацию взрослому сыну Ирины Данилу Баталову, но тот никак не отреагировал, потому что якобы видел много подобных сообщений и уже не верит им.

Новосибирск находится почти в тысяче километров от поселка Кутурчин Красноярского края, откуда семья отправилась в поход.

«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября. Семья отправилась к скале Буратинка в пеший поход, но перестала выходить на связь. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.

Мистика или рок? Стало известно о ещё одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Вишнякова
