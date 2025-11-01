Сын пропавшей в тайге Усольцевой снял видео в Москве и возмутил россиян

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов опубликовал видео на фоне московского делового центра «Москва-Сити», где он вместе с другом веселится и гуляет по столице, сообщает АиФ.

Пользователи Сети выразили недоумение и возмущение: в то время как в лесах Красноярского края ищут его мать, пятилетнюю сестру Арину и отчима Сергея, Данил выглядит непринужденно и беззаботно. До этого зрители уже неоднократно отмечали его спокойствие на съёмках программы о поисках Усольцевых, из-за чего появились версии, что семья могла скрыться намеренно, а Данил их прикрывает.

Сам молодой человек ответил на критику фотографией собственного глаза с подписью: «Разве эти глаза могут врать?». Врач-психиатр Василий Шуров пояснил, что подобная сдержанность естественна, поскольку не все люди проявляют эмоции одинаково.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске заметили людей, похожих на пропавших Усольцевых. Местная жительница рассказала, что видела Ирину и Сергея, однако доказательств этому нет.