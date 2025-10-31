Россия и США
31 октября, 05:37

Подруга Усольцевой допустила «человеческий фактор» в исчезновении семьи в тайге

Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ

Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ

Психолог Альбина Вильмова, которая ранее работала и дружила с пропавшей в тайге с семьёй Ириной Усольцевой, предположила, что их исчезновение в Красноярском крае может быть связано с человеческим фактором.

По её словам, в тайге семья могла столкнуться с посторонними, и ситуация могла выйти из-под контроля. Она не исключила, что это могли быть браконьеры или другие неизвестные.

«Сергей и Ирина были очень заботливой и сплочённой семьёй», — отметила Вильмова в эфире программы «Пусть говорят», добавив, что считала их примером гармоничных отношений.

Семья — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь — отправилась к горе Буратинка Минской петле в конце сентября и пропала. Поиски продолжаются второй месяц. Следствие рассматривает версии несчастного случая, падения в труднодоступное место, нападения животных или попытки уйти от цивилизации. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. Но один из спасателей ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли. В частности, оказалось, что пропавшей семье Усольцевых могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
