Подруга Усольцевой допустила «человеческий фактор» в исчезновении семьи в тайге

Психолог Альбина Вильмова, которая ранее работала и дружила с пропавшей в тайге с семьёй Ириной Усольцевой, предположила, что их исчезновение в Красноярском крае может быть связано с человеческим фактором.

По её словам, в тайге семья могла столкнуться с посторонними, и ситуация могла выйти из-под контроля. Она не исключила, что это могли быть браконьеры или другие неизвестные.

«Сергей и Ирина были очень заботливой и сплочённой семьёй», — отметила Вильмова в эфире программы «Пусть говорят», добавив, что считала их примером гармоничных отношений.