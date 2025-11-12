Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:46

Эксперт рассказал, почему тела семьи Усольцевых могли не найти в тайге

Пропавшие Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пропавшие Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Тела пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых до сих пор не найдены. Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов предположил, что останки могли уничтожить животные или засыпать снегом.

«Либо их укрыло снегом, и тогда тела оттают только к весне. Если не засыпало — животных могли обглодать их до костей, и тогда определить личности удастся лишь по ДНК. Есть и третий вариант — они не погибли, а просто ушли», — рассказал Аулов «Аргументам и фактам».

Раскрыта связь пропавшей Усольцевой с культом богини смерти Кали
Раскрыта связь пропавшей Усольцевой с культом богини смерти Кали

Ранее стало известно о создании фонда «Загадка Усольцевых», который займётся изучением необъяснимых явлений. Учредители уверены, что с семьёй произошёл несчастный случай — они выбрали слишком сложный маршрут для прогулки по тайге. Первый съезд фонда запланирован на конец декабря.

Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой бесследно пропала в начале октября в районе Манской петли Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление
«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar