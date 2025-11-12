Эксперт рассказал, почему тела семьи Усольцевых могли не найти в тайге

Тела пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых до сих пор не найдены. Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов предположил, что останки могли уничтожить животные или засыпать снегом.

«Либо их укрыло снегом, и тогда тела оттают только к весне. Если не засыпало — животных могли обглодать их до костей, и тогда определить личности удастся лишь по ДНК. Есть и третий вариант — они не погибли, а просто ушли», — рассказал Аулов «Аргументам и фактам».

Ранее стало известно о создании фонда «Загадка Усольцевых», который займётся изучением необъяснимых явлений. Учредители уверены, что с семьёй произошёл несчастный случай — они выбрали слишком сложный маршрут для прогулки по тайге. Первый съезд фонда запланирован на конец декабря.