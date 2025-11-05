Раскрыта связь пропавшей Усольцевой с культом богини смерти Кали

Пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева интересовалась медитативными практиками, связанными с индуистской богиней Кали. На это указывают публикации женщины в социальных сетях.

Усольцева регулярно делилась в сети описаниями длительных медитаций. Одной из практик она посвятила более 20 дней. В одном из своих постов она писала: «Пошла в динамическую медитацию Кали… Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути».

Кали в индуизме считается богиней разрушения и преобразования. В традиционных изображениях она имеет четыре руки, темно-синюю кожу, ожерелье из отрубленных конечностей и стоит на теле Шивы. В йогической традиции медитация на Кали рассматривается как символ внутренней «смерти» и обновления. Есть мнение, что медитации, посвящённые Кали, могут быть небезопасны, поскольку часто выводят человека на очень сильные эмоциональные переживания и могут вскрывать травмы, с которыми не всегда возможно справиться самостоятельно.