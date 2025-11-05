Раскрыта связь пропавшей Усольцевой с культом богини смерти Кали
Пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева интересовалась медитативными практиками, связанными с индуистской богиней Кали. На это указывают публикации женщины в социальных сетях.
Усольцева регулярно делилась в сети описаниями длительных медитаций. Одной из практик она посвятила более 20 дней. В одном из своих постов она писала: «Пошла в динамическую медитацию Кали… Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути».
Кали в индуизме считается богиней разрушения и преобразования. В традиционных изображениях она имеет четыре руки, темно-синюю кожу, ожерелье из отрубленных конечностей и стоит на теле Шивы. В йогической традиции медитация на Кали рассматривается как символ внутренней «смерти» и обновления. Есть мнение, что медитации, посвящённые Кали, могут быть небезопасны, поскольку часто выводят человека на очень сильные эмоциональные переживания и могут вскрывать травмы, с которыми не всегда возможно справиться самостоятельно.
Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае в начале октября по пути к скале Буратинка. Их искали профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. Знакомые не исключают, что семья могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. Но следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.
