Усольцевы могли пропасть в тайной ловушке XIX века — версия профессора Медведева
Семья Усольцевых, исчезнувшая в красноярской тайге, могла оказаться в старинной горной ловушке, которую спрятала природа. Об этом aif.ru рассказал доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев.
По его словам, трагедия могла начаться с собаки семьи. Животное, почуяв зверя или птицу, могло сорваться с места и провалиться в старый шурф — вертикальную разведочную шахту глубиной до 10 метров. Такие выработки делали в XIX веке для поиска полезных ископаемых, и за 150 лет они заросли кустарником, превратившись в полностью невидимые ловушки.
«Бросить собаку невозможно. Спасти её только один способ — спуститься следом», — отметил Медведев. Он предполагает, что первым вниз мог отправиться Сергей Усольцев.
Что произошло дальше, эксперт гадать не стал, но подчеркнул: если вся группа оказалась в такой ловушке, выбраться самостоятельно было бы невозможно.
По мнению профессора, поиски теперь стоит сосредоточить ближе к реке Мина и близлежащим ручьям — именно там, по архивным данным, находился один из старых шурфов.
Предприниматель Сергей Усольцев, его жена Ирина и их 5-летняя дочь бесследно пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка, после чего, как рассказывал Life.ru, перестали выходить на связь. Существует версия о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу, но следствие рассматривает как основную версию несчастный случай. Кстати, не верит в гибель семьи и старший сын Ирины от первого брака. Он назвал Сергея опытным походником, который умеет выживать в суровых условиях.
