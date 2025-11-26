Усольцевы могли пропасть в тайной ловушке XIX века — версия профессора Медведева

Семья Усольцевых, исчезнувшая в красноярской тайге, могла оказаться в старинной горной ловушке, которую спрятала природа. Об этом aif.ru рассказал доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев.

По его словам, трагедия могла начаться с собаки семьи. Животное, почуяв зверя или птицу, могло сорваться с места и провалиться в старый шурф — вертикальную разведочную шахту глубиной до 10 метров. Такие выработки делали в XIX веке для поиска полезных ископаемых, и за 150 лет они заросли кустарником, превратившись в полностью невидимые ловушки.

«Бросить собаку невозможно. Спасти её только один способ — спуститься следом», — отметил Медведев. Он предполагает, что первым вниз мог отправиться Сергей Усольцев.

Что произошло дальше, эксперт гадать не стал, но подчеркнул: если вся группа оказалась в такой ловушке, выбраться самостоятельно было бы невозможно.

По мнению профессора, поиски теперь стоит сосредоточить ближе к реке Мина и близлежащим ручьям — именно там, по архивным данным, находился один из старых шурфов.