«Здесь тупик»: Появилось видео поиска семьи Усольцевых в пещере глубиной 15 метров

Спасатели возобновили активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в районе Манской петли на Кутурчинском белогорье. Они обследовали одну из пещер, где могли прятаться 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и 5-летняя дочь Арина.

Видео © Телеграм / КГКУ «Спасатель»

«18 ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 метров и протяжённостью 30 метров. Также было обследовано 2,5 км лесного и скального массива. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — отчиталось Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» и показало видео поисков.