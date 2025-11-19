Россия и США
19 ноября, 07:12

«Здесь тупик»: Появилось видео поиска семьи Усольцевых в пещере глубиной 15 метров

Обложка © Телеграм / КГКУ «Спасатель»

Спасатели возобновили активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в районе Манской петли на Кутурчинском белогорье. Они обследовали одну из пещер, где могли прятаться 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и 5-летняя дочь Арина.

Видео © Телеграм / КГКУ «Спасатель»

«18 ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 метров и протяжённостью 30 метров. Также было обследовано 2,5 км лесного и скального массива. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — отчиталось Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» и показало видео поисков.

«Не мог заблудиться»: Семья Усольцевых жива и выбралась из тайги, сын привёл веский довод
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае. Следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Однако не исключено, что семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. К слову, бизнесмен должен был отчитаться по расходованию госгрантов. Также стало известно, что он сотрудничал с США.

Андрей Бражников
