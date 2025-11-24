Спелеолог нашёл изъян в версии «с пещерой» в деле исчезнувших Усольцевых
Эксперт Землянский заявил, что пропавшие в тайге Усольцевы не выжили бы в пещере
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Загадочно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли смогла бы выжить в пещере. Такую версию выдвинул участник местного клуба спелеологов Сергей Землянский. Он подтвердил, что в месте пропажи семьи действительно много пещер, но их нельзя рассматривать как надёжное укрытие для сбившихся с пути, так как там низкая температура, сырость и холод.
«Жить в них — это вряд ли. Нужно постоянно греться. Дым костра бы почувствовался издалека, да и следы заготовки дров обязательно бы остались. <...> Кто будет два месяца жить в такое время без тёплой одежды?» — сказал Землянский.
Он напомнил АиФ, что входы в местные пещеры вертикальные и попасть внутрь можно только со специальным снаряжением и верёвками. При этом специалист отверг версию, что Усольцевы могли провалиться в один из таких проёмов. Чтобы оступиться и полететь вниз, по его словам, нужно как минимум подобраться к таким пещерным лазам, а они шли по маршруту вместе с маленькой дочкой и без походного оборудования. Землянский исключил и вариант нахождения семьи в одном из охотничьих домиков, потому что дым из трубы давно бы заметили спасатели, как и следы присутствия человека рядом с подобным убежищем.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка, после чего перестали выходить на связь. Некоторые эксперты выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Не верит в гибель семьи и старший сын Ирины от первого брака. Он назвал Сергея опытным походником, который умеет выживать в суровых условиях. В Союзе спасателей предположили, что семья могла спастись в пещере и ждать помощи, но «это один шанс на миллион».
