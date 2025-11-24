Спелеолог нашёл изъян в версии «с пещерой» в деле исчезнувших Усольцевых

Загадочно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли смогла бы выжить в пещере. Такую версию выдвинул участник местного клуба спелеологов Сергей Землянский. Он подтвердил, что в месте пропажи семьи действительно много пещер, но их нельзя рассматривать как надёжное укрытие для сбившихся с пути, так как там низкая температура, сырость и холод.

«Жить в них — это вряд ли. Нужно постоянно греться. Дым костра бы почувствовался издалека, да и следы заготовки дров обязательно бы остались. <...> Кто будет два месяца жить в такое время без тёплой одежды?» — сказал Землянский.

Он напомнил АиФ, что входы в местные пещеры вертикальные и попасть внутрь можно только со специальным снаряжением и верёвками. При этом специалист отверг версию, что Усольцевы могли провалиться в один из таких проёмов. Чтобы оступиться и полететь вниз, по его словам, нужно как минимум подобраться к таким пещерным лазам, а они шли по маршруту вместе с маленькой дочкой и без походного оборудования. Землянский исключил и вариант нахождения семьи в одном из охотничьих домиков, потому что дым из трубы давно бы заметили спасатели, как и следы присутствия человека рядом с подобным убежищем.