Регион
22 февраля, 06:09

На вертолётной площадке у Кутурчина не нашли ни одного следа пропавших Усольцевых

Семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следы семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, не нашли у вертолётной площадки у Кутурчина. Об этом журналистам рассказала представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. По её словам, территорию тщательно обследовали.

«Действительно, вертолётная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели семью Усольцевых», — отметила Чооду.

Ранее в Красноярском крае поисковые группы возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. В зоне исчезновения семьи Усольцевых были обнаружены новые шурфы — глубокие земляные выемки. Проверить их можно только вручную.

