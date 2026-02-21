Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 06:09

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в новых шуфрах

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

В Кутурчинском Белогорье поисковые группы вновь приступили к работе, несмотря на тяжёлые зимние условия. Решение было принято по поручению Следственного комитета. Об этом аif.ru сообщила руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» им. О. Василишиной Светлана Торгашина.

В зоне исчезновения семьи Усольцевых были обнаружены новые шурфы — глубокие земляные выемки. Проверить их можно только вручную, поскольку использование беспилотников в таких условиях оказалось неэффективным. Именно эти находки стали причиной возвращения поисковых групп в заснеженную тайгу, несмотря на экстремальные морозы.

Кинолог объяснил, почему пропавшая с Усольцевыми собака не вывела бы их из тайги
Кинолог объяснил, почему пропавшая с Усольцевыми собака не вывела бы их из тайги

Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции по делу пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых беспилотники с тепловизорами зафиксировали необычные светящиеся точки. Обнаруженные тепловизорами объекты были отмечены на карте местности для последующей проверки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar