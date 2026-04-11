10 апреля, 22:33

МЧС: В Мытищах один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоэтажке

Обложка © Life.ru

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоэтажке в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар в многоэтажке в Мытищах. Видео © MAX / МЧС Московской области

«Пострадали три человека, к сожалению, один погиб», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Сигнал о возгорании поступил из дома № 5 на улице Станционной в городском округе Мытищи. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что огонь охватил балкон на 11-м этаже семнадцатиэтажки.

Основные силы были брошены на эвакуацию людей и ликвидацию открытого горения. Со стороны лестничной клетки работали три группы газодымозащитников — они выводят граждан по маршам.

Квартира вспыхнула на 16-м этаже: при пожаре в Москве погибли двое

Жильцов с балконов 11–13 этажей снимали с помощью автоподъёмников. Самостоятельно покинули здание 20 человек.

На месте было задействовано около 70 спасателей и 12 единиц спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что к пожару привёл взрыв. При этом дом не газифицирован.

Никита Никонов
