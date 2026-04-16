Успешный врач из Дагестана погиб при пожаре от электросамоката в Москве

Успешный врач-стоматолог из Дагестана стал жертвой пожара в Москве, который мог произойти из-за электросамоката. Абдулгалим Г. снимал комнату в трёхкомнатной коммуналке. По соседству жила его коллега. В третьей комнаие хранились электросамокат и два моноколеса.

По данным сайта MK.Ru, соседку Абдулгалима разбудили глухие хлопки и едкий запах дыма. Выглянув в коридор, женщина увидела: у входной двери полыхал электрощиток. Она успела вернуться в комнату, упасть на пол и закрыть лицо мокрой тряпкой. А вот её сосед решил во что бы то ни стало прорваться к выходу — и это решение стало для него смертельным. На пути к спасительной двери он надышался угарным газом и погиб.

Врач после института работал в клинике на юго-западе Москвы. Летом он планировал жениться — невеста ждала его на родине. У матери он был единственным сыном.

Согласно одной из версий, электросамокат к пожару непричастен: возгорание произошло из-за замыкания в электрощитке. Когда огонь добрался до комнаты с техникой, аккумуляторы начали взрываться.

Напомним, трагический пожар произошёл в шестиэтажном доме в Чуксином тупике. Life.ru публиковал видео — огонь выжег коммуналку.