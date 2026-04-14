14 апреля, 13:22

Ответственный котёнок спас пенсионерку от пожара в Удмуртии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Yuhlichek

В Удмуртии котёнок помог пожилой женщине избежать трагедии во время пожара. Инцидент произошёл из-за неправильного обращения с горячей золой, сообщили в региональном управлении МЧС.

После бани 68-летняя хозяйка собрала тлеющие угли в металлическое ведро и оставила их в теплице. На следующий день, решив, что содержимое остыло, она пересыпала его в пластиковую ёмкость в дровяном сарае, что и привело к возгоранию.

«Со слов женщины, около 4 утра её разбудил котенок, который начал кусать ноги, после чего она увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы», сказано в публикации в Мах.

Огонь уничтожил дровяной сарай и две теплицы, а также повредил крышу хлева и часть дома. Общая площадь возгорания составила 41 квадратный метр. К ликвидации пожара привлекались девять человек и четыре единицы техники.

Пожар угрожает квартире матери Павла Дурова в историческом доме в Петербурге

Ранее сообщалось о происшествии в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе, где взорвался туристический газовый баллон. В результате инцидента пострадали трое детей. Предварительно, причиной стала неосторожная игра — взрослые не проконтролировали ситуацию.

Владимир Озеров
