Пожар угрожает квартире матери Павла Дурова в историческом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся чердак исторического дома Рюль, который является объектом культурного наследия. Огонь охватил 600 квадратных метров, пламя угрожает расположенной ниже квартире Альбины Дуровой — матери основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, уровень сложности пожара повышен до третьего. Из-за пожара движение перекрыто, образовалась пробка. На месте работают 45 пожарных и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают борьбу с возгоранием.

Ранее в многоэтажке Санкт-Петербурга на Петергофском шоссе взорвался туристический газовый баллон, пострадали трое детей. Причиной могла стать неосторожная игра детей, взрослые не уследили за ними. На месте работали оперативные службы.