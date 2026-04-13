Пожар угрожает квартире матери Павла Дурова в историческом доме в Петербурге
Обложка © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся чердак исторического дома Рюль, который является объектом культурного наследия. Огонь охватил 600 квадратных метров, пламя угрожает расположенной ниже квартире Альбины Дуровой — матери основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, уровень сложности пожара повышен до третьего. Из-за пожара движение перекрыто, образовалась пробка. На месте работают 45 пожарных и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают борьбу с возгоранием.
Ранее в многоэтажке Санкт-Петербурга на Петергофском шоссе взорвался туристический газовый баллон, пострадали трое детей.
