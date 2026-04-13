Пожар в доме Рюль на Невском проспекте охватил уже 600 «квадратов»

В Санкт-Петербурге площадь пожара в шестиэтажке на Невском проспекте увеличилась до 600 квадратных метров. Возгорание произошло на чердаке дома Рюль (дом Г.Г. Блокка), которое является объектом культурного наследия. Изначально площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

«По уточнённой информации, происходит горение чердака на площади 600 кв. метров», — информирует ГУ МЧС России по городу.

В связи с распространением огня уровень сложности пожара был повышен до третьего. На месте работают около 10 единиц техники и 45 пожарных, которые продолжают тушение возгорания на чердаке здания.

Из-за пожара на Невском проспекте движение было временно перекрыто. В центре города образовалась серьёзная пробка — от станции метро «Невский проспект» до «Площади Восстания», заторы также затронули Лиговский проспект и Садовую улицу.

