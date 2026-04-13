Крупный пожар охватил сухую траву под Петербургом

В воскресенье, 12 апреля, в Гатчинском районе Ленинградской области загорелась сухая трава. Возгорание произошло неподалёку от деревни Вайялово, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные тушат загоревшуюся сухую траву в районе деревни Вайялово Ленинградской области. Видео © MAX / МЧС Ленинградской области

Пламя охватило участок протяжённостью около четырёх километров. На тушение выехали пожарные 42-го отряда. Спасатели не только подавали воду, но и активно использовали напор воздуха для сбивания огня. К ночи возгорание удалось полностью ликвидировать.

Угрозы для населённых пунктов не было, линии электропередачи в районе пожара также отсутствовали. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что при пожаре в калининградской многоэтажке погибли три человека. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже и в общем коридоре этажом ниже. По данным прокуратуры, жертвами возгорания стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами. Из дома эвакуировали 37 жителей, среди которых было двое детей.