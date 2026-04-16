Самокат на зарядке выжег московскую коммуналку, погиб один человек

Электросамокат на зарядке спалил одну из столичных коммуналок. По данным SHOT, трагедия сотрясла шестиэтажный дом в Чуксином тупике. Двухколёсный транспорт всю ночь был подключён к сети, пока не коротнул. Погиб один человек, ещё семеро пострадали.