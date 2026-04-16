Самокат на зарядке выжег московскую коммуналку, погиб один человек
Электросамокат на зарядке спалил одну из столичных коммуналок. По данным SHOT, трагедия сотрясла шестиэтажный дом в Чуксином тупике. Двухколёсный транспорт всю ночь был подключён к сети, пока не коротнул. Погиб один человек, ещё семеро пострадали.
Место пожара в одной из столичных коммуналок. Видео © SHOT
Предварительно, погибшему было 25 лет. В инциденте разбираются компетентные органы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © SHOT