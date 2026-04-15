В Еврейской АО тушат лесной пожар на 51,6 тыс. гектаров, введён режим ЧС

В Облученском районе Еврейской автономной области тушат лесной пожар, охвативший 51,6 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«На текущий момент более 80 процентов площади действующих в стране лесных пожаров приходится на долю крупного рукотворного пожара в Облученском районе Еврейской автономии», — подчеркнули в ведомстве.

По данным на 14 апреля, огонь прошёл 39,5 тысячи гектаров по нелесной территории. В муниципальном образовании введён режим чрезвычайной ситуации.Работы по ликвидации возгорания в основной части идут на северной и северо-восточной кромках. С юга, запада и востока распространение огня удалось остановить.

Всего в тушении участвуют 90 человек, включая 54 парашютиста и десантника федеральной Авиалесоохраны. В регион направлены ещё 50 авиапожарных, задействованы 17 единиц наземной техники и вертолёт.

