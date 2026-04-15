В Еврейской АО тушат лесной пожар на 51,6 тыс. гектаров, введён режим ЧС
В Облученском районе Еврейской автономной области тушат лесной пожар, охвативший 51,6 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
«На текущий момент более 80 процентов площади действующих в стране лесных пожаров приходится на долю крупного рукотворного пожара в Облученском районе Еврейской автономии», — подчеркнули в ведомстве.
По данным на 14 апреля, огонь прошёл 39,5 тысячи гектаров по нелесной территории. В муниципальном образовании введён режим чрезвычайной ситуации.Работы по ликвидации возгорания в основной части идут на северной и северо-восточной кромках. С юга, запада и востока распространение огня удалось остановить.
Всего в тушении участвуют 90 человек, включая 54 парашютиста и десантника федеральной Авиалесоохраны. В регион направлены ещё 50 авиапожарных, задействованы 17 единиц наземной техники и вертолёт.
Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье, 12 апреля, в Гатчинском районе Ленинградской области вспыхнула сухая трава недалеко от деревни Вайялово. Огонь охватил на участок протяжённостью около четырёх километров, ситуация потребовала вмешательства 42-го пожарного отряда.
