Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 11:07

Число погибших при пожаре на стройке в Москве выросло до семи

Обложка © Life.ru

В московском районе Аэропорт увеличилось число жертв пожара на строительной площадке. По последним данным, погибли семь человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 1400 квадратных метров. Девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного пожара на севере Москвы

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar