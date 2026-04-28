Число погибших при пожаре на стройке в Москве выросло до семи

В московском районе Аэропорт увеличилось число жертв пожара на строительной площадке. По последним данным, погибли семь человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 1400 квадратных метров. Девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. Обстоятельства произошедшего уточняются.