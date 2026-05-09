Остерегайтесь фонарей! Прогулка под дождём таит смертельную опасность для собак

Обложка © GigaChat / Life.ru

Главную опасность для собак во время прогулки под дождём представляют обычные уличные фонари, заявил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, со временем изоляция кабелей внутри металлического столба разрушается, и в сухую погоду ток никуда не уходит, однако во время дождя вода становится отличным проводником, ток начинает «стекать» на корпус и даже в окружающие лужи.

Ветеринар развенчал популярный миф о собаках, из-за которого страдают хозяева

При этом влажность делает запахи для собаки насыщеннее, она ведёт себя активнее, а мокрая шерсть перестаёт быть изолятором, резко снижая сопротивление кожи и облегчая прохождение смертельного тока. Даже если не подпускать питомца к столбу, опасность представляет лужа: вода становится передатчиком. Особенно уязвимы кобели, если решат помочиться на фонарь.

При ударе током нельзя хватать питомца руками, нужно деревянной палкой оттащить его от источника, затем проверить пульс и при остановке сердца сделать непрямой массаж (у крупной собаки — давить на грудную клетку за локтем передней лапы, у маленькой — сжимать её с двух сторон) с частотой 100–120 нажатий в минуту, чередуя с вдохами «рот в нос», и не прекращать до приезда ветеринара.

Ранее владельцам питомцев рассказали, чем опасны укусы клещей для собак. Кроме того, кинолог объяснил, как помочь собаке после укуса пчелы или осы.

Борис Эльфанд
