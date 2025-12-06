Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2025, 09:18

Владельцев животных предупредили о резком подорожании ветеринарных услуг в России

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Стоимость ветеринарных услуг в России за последнее время выросла на 15–20%, рассказала доцент Финансового университета Елена Воронова. Она связала повышение цен с дефицитом специалистов, удорожанием препаратов и расширением перечня обязательных процедур.

Как ветуслуги входят в общий бюджет владельца и сколько в итоге стоит содержать питомца за год, Life.ru посчитал отдельно.

Эксперт отметила, что сегодня ежегодный визит к ветеринару часто включает не только вакцинацию, но и анализы крови, УЗИ, а для возрастных животных — чистку зубов. Кроме того, из-за распространения недобросовестного разведения участились случаи аллергий и проблем с ЖКТ, требующие длительного подбора корма под контролем врача.

Названы новогодние украшения, которые могут навредить домашним животным
Названы новогодние украшения, которые могут навредить домашним животным

Рост цен также обусловлен введением рецептурного отпуска многих препаратов (антибиотиков, гормональных и седативных средств), что вынуждает владельцев дополнительно обращаться за назначением. Значительно подорожали вакцинация из-за дефицита импортных препаратов, а также такие услуги, как рентген, КТ, МРТ и лабораторная диагностика.

«Лечить онкобольное животное в настоящее время — крайне дорого, это объясняется дефицитом и нехваткой лекарственных ветеринарных средств, специализированного питания. Причём цены в этой области не перестают расти», — подчеркнула собеседница РИАМО.

Россиянам объяснили, как подготовить любимых питомцев к полёту на самолёте
Россиянам объяснили, как подготовить любимых питомцев к полёту на самолёте

Напомним, ранее владельцы домашних животных в России столкнулись с дефицитом популярных ветеринарных препаратов, а некоторые лекарства вовсе исчезли с прилавков.. По его словам эксперта, данная ситуация сложилась из-за того, что крупные иностранные производители резко сократили поставки своей продукции с весны 2022 года, а складские запасы практически исчерпаны.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar