Владельцев животных предупредили о резком подорожании ветеринарных услуг в России

Стоимость ветеринарных услуг в России за последнее время выросла на 15–20%, рассказала доцент Финансового университета Елена Воронова. Она связала повышение цен с дефицитом специалистов, удорожанием препаратов и расширением перечня обязательных процедур.

Как ветуслуги входят в общий бюджет владельца и сколько в итоге стоит содержать питомца за год, Life.ru посчитал отдельно.

Эксперт отметила, что сегодня ежегодный визит к ветеринару часто включает не только вакцинацию, но и анализы крови, УЗИ, а для возрастных животных — чистку зубов. Кроме того, из-за распространения недобросовестного разведения участились случаи аллергий и проблем с ЖКТ, требующие длительного подбора корма под контролем врача.

Рост цен также обусловлен введением рецептурного отпуска многих препаратов (антибиотиков, гормональных и седативных средств), что вынуждает владельцев дополнительно обращаться за назначением. Значительно подорожали вакцинация из-за дефицита импортных препаратов, а также такие услуги, как рентген, КТ, МРТ и лабораторная диагностика.

«Лечить онкобольное животное в настоящее время — крайне дорого, это объясняется дефицитом и нехваткой лекарственных ветеринарных средств, специализированного питания. Причём цены в этой области не перестают расти», — подчеркнула собеседница РИАМО.

Напомним, ранее владельцы домашних животных в России столкнулись с дефицитом популярных ветеринарных препаратов, а некоторые лекарства вовсе исчезли с прилавков.. По его словам эксперта, данная ситуация сложилась из-за того, что крупные иностранные производители резко сократили поставки своей продукции с весны 2022 года, а складские запасы практически исчерпаны.