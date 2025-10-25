Сектор Газа
25 октября, 14:22

Россиянам объяснили, как подготовить любимых питомцев к полёту на самолёте

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Авиаперелёты могут стать серьёзным испытанием для домашних животных, поэтому требуют тщательной подготовки и учёта физиологических особенностей питомцев, предупредила кинолог и зоопсихолог Алёна Добрунова. По её словам, некоторым категориям животных воздушные путешествия противопоказаны.

Так, перелёты запрещены брахицефалическим породам собак, животным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным самкам и питомцам с сепарационной тревогой. Для остальных специалист рекомендовала начинать подготовку за 3-4 месяца до поездки, включая выбор авиабокса по размеру и постепенное приучение к переноске через позитивные ассоциации. А в день вылета важно сохранять привычный режим кормления и обеспечить доступ к воде.

Во время полёта ключевую роль играет эмоциональное состояние хозяина — спокойный голос и знакомые предметы помогают питомцу адаптироваться. После приземления важно дать животному время на восстановление, избегая интенсивных прогулок и шумных мероприятий, чтобы снизить последствия стресса от полёта.

«Если ваш питомец путешествует в багажном отсеке, обеспечьте его любимым пледом, интересной игрушкой или вкусняшкой. Если же ваш любимец летит в салоне, то захватите с собой интеллектуальную игрушку, в которую спрятано лакомство, чтобы отвлечься и успокоиться», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее кинолог предупредил, что даже обычный гриб может убить собаку. Кстати, учёные уверены, что общение с собаками замедляет старение у женщин. Тем временем учёные объяснили, узнают ли собаки и кошки себя в зеркале.

