Учёные: Общение с собаками замедляет старение у женщин

Регулярное взаимодействие с собаками положительно влияет на женщин, снижая стресс и замедляя клеточное старение. Эти выводы исследователи сделали в Флоридском Атлантическом университете, сообщает Daily Mail.

Исследование показывает, что даже час общения с собакой раз в неделю влияет на длину теломер — маркер клеточного старения. Они защищают генетический материал.

В исследовании участвовали 28 женщин-ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством в возрасте от 32 до 72 лет. Половина занималась подготовкой служебных собак, другая группа смотрела видео. Участницы, работавшие с животными, показали наибольшее увеличение длины теломер.

Все ветераны отметили снижение симптомов ПТСР и тревожности, особенно у женщин с боевым опытом.

Исследователи подчеркнули, что терапия с животными создаёт эмоциональную безопасность, что важно для женщин. Им также нужно больше исследований, включая мужчин. Результаты показывают, что волонтёрство с животными может быть альтернативой традиционной терапии для людей с ПТСР.

Кстати, учёные выяснили, что лишь немногие виды животных, такие как человекообразные обезьяны и дельфины, проходят зеркальный тест и демонстрируют самосознание, в то время как домашние питомцы в их число не входят. Исследования показали, что собаки и кошки не узнают себя в зеркале.