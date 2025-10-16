Сектор Газа
Кинолог предупредил, что даже обычный гриб может убить собаку

Обложка © Life.ru

Грибы представляют собой смертельную опасность для собак, причём риск отравления существует не только в лесу, но и в городских парках. Такое предупреждение для владельцев животных сделал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО.

«Даже если гриб съедобен, это очень тяжёлая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, например, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность. Даже если вы успеете доехать до ветеринарной клиники и спасёте собаку, есть риск, что она навсегда останется инвалидом», — предупреждает Голубев.

Эксперт отметил, что ядовитые грибы можно встретить в любом лесу. Что касается города, то для безопасности питомца он посоветовал выбирать для выгула проверенные маршруты, не сходить с дорожек и не заходить в глубь парковых зон. Идеальным вариантом являются специальные площадки для собак с искусственным покрытием, где ничего не прорастает. Если животное содержится в частном доме, территорию нужно регулярно проверять и вовремя удалять любые грибы.

В случае, если питомец всё же проглотил гриб, Голубев призвал не ждать появления тревожных симптомов, а немедленно везти его к ветеринару. Любой гриб способен нанести организму животного непоправимый ущерб, заключил специалист.

Ранее Life.ru писал, что осенью увеличивается риск инфекций и паразитов у домашних животных. Перепады температур, мороз и сырость негативно сказываются на иммунной системе питомцев, упрощая задачу для вирусов и бактерий. Первыми под удар попадают наиболее уязвимые группы: щенки, стареющие собаки и особи, имеющие хронические заболевания.

BannerImage
Александра Мышляева
