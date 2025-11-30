Названа причина медленного импортозамещения ветеринарных препаратов

Владельцы домашних животных в России столкнулись с дефицитом популярных ветеринарных препаратов, а некоторые лекарства вовсе исчезли с прилавков, рассказал генеральный директор InterPharmTehnology Дмитрий Дьяконов. По его словам, данная ситуация сложилась из-за того, что крупные иностранные производители резко сократили поставки своей продукции с весны 2022 года, а складские запасы практически исчерпаны.

Российская фарминдустрия хотя и наращивает объёмы производства, но делает это медленно из-за высокой капиталоёмкости отрасли и ограниченного числа игроков, вынужденных запускать процессы практически с нуля для соответствия современным стандартам качества. Ситуацию усугубляет острая конкуренция между производителями и высокая стоимость кредитования при ограниченном доступе к государственным льготным программам.

При этом, по мнению эксперта, отрасль демонстрирует значительный потенциал роста. Сегодня 66% российского рынка ветпрепаратов занимают лекарства для сельскохозяйственных животных и только 34% — для домашних питомцев. При этом Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвёртое — по числу собак, заключил собеседник «Газеты.ru».