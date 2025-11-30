Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 13:22

Названа причина медленного импортозамещения ветеринарных препаратов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Владельцы домашних животных в России столкнулись с дефицитом популярных ветеринарных препаратов, а некоторые лекарства вовсе исчезли с прилавков, рассказал генеральный директор InterPharmTehnology Дмитрий Дьяконов. По его словам, данная ситуация сложилась из-за того, что крупные иностранные производители резко сократили поставки своей продукции с весны 2022 года, а складские запасы практически исчерпаны.

Учёные объяснили, узнают ли собаки и кошки себя в зеркале
Учёные объяснили, узнают ли собаки и кошки себя в зеркале

Российская фарминдустрия хотя и наращивает объёмы производства, но делает это медленно из-за высокой капиталоёмкости отрасли и ограниченного числа игроков, вынужденных запускать процессы практически с нуля для соответствия современным стандартам качества. Ситуацию усугубляет острая конкуренция между производителями и высокая стоимость кредитования при ограниченном доступе к государственным льготным программам.

При этом, по мнению эксперта, отрасль демонстрирует значительный потенциал роста. Сегодня 66% российского рынка ветпрепаратов занимают лекарства для сельскохозяйственных животных и только 34% — для домашних питомцев. При этом Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвёртое — по числу собак, заключил собеседник «Газеты.ru».

Собачникам дали инструкцию, как приучить питомца к чистке зубов
Собачникам дали инструкцию, как приучить питомца к чистке зубов

Ранее ветеринар объяснил, как защитить лапы собаки от реагентов на зимних улицах. Кроме того, россиян предупредили, что жест «злая рука» может убить кошку. А ещё эксперт назвал самую психически нестабильную породу собак.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar