25 октября, 13:34

Собачникам дали инструкцию, как приучить питомца к чистке зубов

Регулярная чистка зубов является обязательной гигиенической процедурой для собак любой породы и возраста, позволяющей предотвратить развитие серьёзных заболеваний полости рта, предупредил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведёт к ещё более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для правильного ухода необходимо использовать специальные средства: зубную пасту для животных и щётку, предпочтительно в виде силиконовой насадки на палец для удобства. Приучение следует начинать с раннего возраста, постепенно знакомя питомца с принадлежностями, аккуратно готовя к осмотру дёсен и массированию, используя при этом похвалу, а не лакомства.

Регулярность процедур в одно и то же время помогает собаке адаптироваться к чистке зубов как к привычному ритуалу. При возникновении трудностей, страха или агрессии у животного рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному кинологу, поскольку систематический уход позволяет избежать образования зубного камня, кариеса и других стоматологических проблем, заключил специалист.

Ранее московские ветеринары спасли собаку от хронической боли, удалив 28 зубов. Тем временем кинолог предупредил, что даже обычный гриб может убить собаку. Кстати, учёные уверены, что общение с собаками замедляет старение у женщин.

