Собачникам дали инструкцию, как приучить питомца к чистке зубов

Регулярная чистка зубов является обязательной гигиенической процедурой для собак любой породы и возраста, позволяющей предотвратить развитие серьёзных заболеваний полости рта, предупредил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведёт к ещё более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для правильного ухода необходимо использовать специальные средства: зубную пасту для животных и щётку, предпочтительно в виде силиконовой насадки на палец для удобства. Приучение следует начинать с раннего возраста, постепенно знакомя питомца с принадлежностями, аккуратно готовя к осмотру дёсен и массированию, используя при этом похвалу, а не лакомства.