13 интересных фактов о Дне защиты животных Каждый час на земле навсегда исчезают три вида животных. Чтобы это остановить, 4 октября отмечается День защиты животных. Но почему именно в этот день? Какие существуют движения и инициативы в области зоозащиты? И как помочь можете именно вы? Читайте на Life.ru. 3 октября, 21:01 Всемирный день защиты животных — особая дата для всех, кому небезразлична судьба братьев наших меньших. Фото © Hans-Jurgen Mager / Unsplash

Природа земли богата разнообразием животного мира. Однако многие виды находятся на грани исчезновения из-за угроз, с которыми они сталкиваются. Это может иметь серьёзные последствия для экологии как на отдельных территориях, так и для всей планеты в целом. Поэтому важно принять меры для предотвращения этого и сохранения биологического разнообразия. Несколько десятилетий назад был учреждён Международный день защиты животных, направленный на то, чтобы обратить внимание на проблему вымирания редких видов зверей и птиц.

Когда отмечают Всемирный день защиты животных

Всемирный день животных был учреждён на Международном конгрессе сторонников защиты природы во Флоренции, Италия, в 1931 году. Цель этого праздника — привлечь внимание общественности к проблемам животных и их защите. Выбор даты — 4 октября — обусловлен католическим церковным календарём. В этот день вспоминают святого Франциска Ассизского. Он считается покровителем животных.

Цифры и интересные факты

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Это хороший повод подумать о братьях наших меньших. Предлагаем немного погрузиться в удивительный мир животных и расширить свой кругозор.

Самые крупные животные на земле — голубые киты (средний слон весит меньше, чем весит язык среднего голубого кита). Более 34 тысяч видов растений и животных находятся на грани исчезновения. Каждый час на планете три вида животных исчезают навсегда. В честь Всемирного дня защиты животных более 70 стран проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания редких видов животных. Самая маленькая птица — колибри-пчёлка, её длина — меньше пяти сантиметров. Самое сильное животное на планете — жук-носорог. Он может поднять груз, который в 850 раз (!) превышает его собственный вес. Есть собаки, которые не умеют лаять, — это представители африканской породы басенджи. Они не лают из-за почти плоских голосовых губ, не способных вибрировать в достаточной степени, зато часто издают звуки, похожие на хихиканье или недовольное ворчание. Научное название жирафа, camelopardalis, произошло от латинского cameleopard (camel + leopard). Своё название эти животные получили ещё в Древнем Риме — это название им дали потому, что они были большими, как верблюды, и с пятнами, как у леопардов. А ещё жираф — единственное животное, которое рождается с рогами (правильно называть их оссиконы, и на самом деле они представляют собой окостеневшие хрящи, покрытые кожей). Таракан может жить без головы несколько недель, пока в его организме остаются питательные вещества и вода. В списке потенциально опасных для человека водных существ акула занимает одно из последних мест. Зубы акулы расположены в несколько рядов (от 5 до 15), у акулы-быка — в 50 рядов. Кстати, акулы никогда не спят, иначе они просто задохнутся. 35% всех видов морских животных уже бесследно исчезли с лица земли. Не у всех представителей фауны кровь красная. У насекомых она бесцветная или желтоватая. У некоторых видов ящериц, живущих в Новой Гвинее, кровь известково-зелёная. У крокодиловых ледяных рыб, обитающих в водах Антарктиды, — прозрачная, потому что в ней нет ни гемоглобина, ни других белков, насыщающих кровь кислородом. У осьминогов, раков, пауков, скорпионов и некоторых моллюсков кровь синего цвета, а у брахиоподов (внешне они очень похожи на моллюсков) кровь вообще способна менять цвет с прозрачного на розовый и фиолетовый. Глаз гигантского кальмара размером с баскетбольный мяч.

Международные и национальные инициативы в области защиты животных

Сейчас существует множество организаций и движений, которые преследуют важную цель — защиту животных. Приведём в пример некоторые из них.

Идея проведения Дня животных (World Animal Day) прижилась по всему миру. Фото © Juan Rumimpunu / Unsplash

Всемирный фонд дикой природы (WWF)*

Всемирный фонд дикой природы является международной неправительственной организацией, основанной 29 апреля 1961 года. Работает в области сохранения дикой природы, а также уменьшения степени антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Позиция: мы за мир, в котором животных уважают и защищают.

Обещание: мы обещаем нашим сторонникам и политикам эффективные решения проблем, связанных с животными, предлагаемые нами решения базируются на актуальной информации, милосердии и честности.

Люди за этичное обращение с животными (PETA)

Организация, ведущая борьбу за права животных. В основе её зоозащитных принципов лежит убеждение о том, что животные имеют права и заслуживают того, чтобы их основные интересы были учтены, независимо от того, приносят ли они пользу людям. По убеждению сторонников организации, животные способны страдать. Следовательно, считают эти организации, люди не имеют права использовать животных для еды, одежды, развлечений, опытов и любых других целей. PETA основана Алексом Пачеко и Ингрид Ньюкирк в 1980 году как организация некоммерческого характера. Главный офис организации находится в Норфолке, штат Виргиния, США, другие представительства — в Великобритании, Индии, Германии, Азии и Нидерландах.

Общество защиты животных Соединённых Штатов

Общество защиты животных Соединённых Штатов (англ. Humane Society of the United States, HSUS, дословно Гуманное общество Соединённых Штатов) — самая большая зоозащитная организация в мире. На 2007 год число членов организации насчитывает 10,6 млн и доход составлял 120 млн долларов США.

Основное направление деятельности — популяризация движения по защите прав животных. Это реализуется при помощи проведения благотворительных мероприятий и просветительской деятельности. Просветительская деятельность направлена на привлечение внимания большого количества людей при помощи телепередач и кинопроектов.

Прогулка с собакой из приюта — это отличный способ отпраздновать Всемирный день защиты животных, который может стать началом крепкой дружбы. Фото © Tadeusz Lakota / Unsplash

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными

Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) занимается благотворительной деятельностью в Англии и Уэльсе. Это самая старая и крупнейшая организация по защите животных в мире, которая также является одной из крупнейших благотворительных организаций в Великобритании. В 2012 году RSPCA было рассмотрено 150,833 жалобы на жестокое обращение с животными. Организация также ведёт международную разъяснительную работу по всей Европе, Африке и Азии.

Как отмечают День защиты животных в России

Особые мероприятия 4 октября проходят в зоопарках всего мира. В Ленинградском , например, проводятся образовательные акции, где рассказывают о важности зоопарков для сохранения редких и исчезающих видов.

, например, проводятся образовательные акции, где рассказывают о важности зоопарков для сохранения редких и исчезающих видов. В зоопарке Самары пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню животных. Гости узнают о том, кто создаёт Красные книги, а также познакомятся с редкими животными и растениями Самарского региона, которые охраняются законом.

пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню животных. Гости узнают о том, кто создаёт Красные книги, а также познакомятся с редкими животными и растениями Самарского региона, которые охраняются законом. Ивановский зоопарк с 4 по 8 октября сделает скидку обладателям "звериных" фамилий. В честь Всемирного дня защиты животных все Котовы, Голубевы и Карасёвы посетят зверинец на 40% дешевле.

с 4 по 8 октября сделает скидку обладателям "звериных" фамилий. В честь Всемирного дня защиты животных все Котовы, Голубевы и Карасёвы посетят зверинец на 40% дешевле. В государственных ветеринарных клиниках Ульяновской области 4 октября будет оказываться бесплатная консультативная и экстренная помощь четвероногим пациентам. Также в ветцентрах региона проведут экскурсии для школьников и расскажут о необходимости и важности ответственного отношения к животным.

4 октября будет оказываться бесплатная консультативная и экстренная помощь четвероногим пациентам. Также в ветцентрах региона проведут экскурсии для школьников и расскажут о необходимости и важности ответственного отношения к животным. Во многих городах проводятся выставки домашних питомцев и конкурсы. На них четвероногие участники демонстрируют свои достижения или просто поднимают настроение зрителям, восхищая своей красотой и необычными стрижками. Победители получают награды и подарки.

Неравнодушные люди, волонтёры и просто любители животных выступают против насилия над животными и жестокого обращения. Организуют сбор средств на поддержку приютов и участвуют в строительстве и в благоустройстве территорий. Проводят прогулки с собаками, угощают их лакомством.

* Организация включена в реестр иностранных агентов и признана нежелательной в России.

Авторы Андрей Ананьев