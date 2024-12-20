«Мама, я боюсь». Расследование про Санта-Клауса, которое покажется вам страшной сказкой для взрослых Общественники просят признать Санта-Клауса в России иноагентом: мол, его финансируют западные фонды, а он разрушает традиционные российские ценности, оттесняя Деда Мороза. Но даже на Западе за Сантой уже давно тянется скандальная слава. Как и на что живёт волшебник? 19 декабря, 21:27 Общественники просят признать Санта-Клауса в России иноагентом. Обложка © Life.ru, © Freepik

Санта-Клаус пал жертвой извращённой толерантности, насаждаемой на Западе. Разные фрики меняют ему пол, сексуальную ориентацию и цвет кожи. Он начал крепко выпивать и ругаться матом. Если родители и дети на Западе относятся к этому спокойно, то российской малышне лучше держаться от такого волшебника подальше.

Кто такой Санта-Клаус

Санта-Клаус — это волшебный персонаж западнохристианской культуры, который приносит на Рождество и Новый год подарки послушным детям. Волшебника обычно изображают как упитанного пожилого мужчину с седой бородой. На нём красное пальто с белым воротником и манжетами, он носит красные брюки и шапочку с белым мехом. Часто у него на носу очки. Ещё он очень любит восклицать: йо-хо-хо! По легенде, Санта живёт где-то на Северном полюсе, и, чтобы быстро добраться до каждого дома в канун Рождества, он использует сани с летающими северными оленями.

Сколько зарабатывает Санта

Санту в современном виде придумал сто лет назад американский художник Хеддон Сандблом по заказу Coca-Cola. Эксперты точных оценок не дают, но сходятся в том, что производителю газировки это приносит дополнительные миллиарды долларов дохода ежегодно. Судя по всему, Coca-Cola и США — крупнейшие бенефициары Клауса.

Санта-Клауса называют самым узнаваемым и самым дорогим брендом в мире. Ведущее оценочное агентство BrandFinance (подсчитав обороты в торговле и туризме) определило его стоимость на уровне $1,6 трлн. Это в три раза дороже Apple, Coca-Cola и Google вместе взятых. Впрочем, цифра символическая. Никто из стран или крупных компаний давно не настаивает на защите легендарного товарного знака.

Владелец Санты как бренда — вовремя подсуетившаяся британская микрокомпания Father Christmas Ltd с годовым доходом до 0,6 млн фунтов стерлингов. Продаёт именные поздравления от своего штатного Санты в виде писем, звонков или видео. Клиентов даже не ищет. Они приходят сами, клюнув на красивый домен, либо их приводят партнёры-магазины за процент от прибыли. По сути, Father Christmas Ltd несерьёзный и почти незаметный игрок на рынке.

У Санты есть деревня-мастерская в Лапландии, которая приносит Финляндии до 2,5 млрд евро в год. Это такой рождественский Диснейленд, только вместо Микки Мауса там чета Клаусов и эльфы, а вместо аттракционов полярный круг и катание на оленях.

Как Санта стал извращенцем

Санта-Клаус, являясь ярчайшим символом консервативного общества, уже давно раздражает активистов феминизма, ЛГБТ* и BLM. И если Йоулупукки (как дедушку называют финны) ещё пока держится традиционных ценностей, то его коллеги в США, Британии, Норвегии и ЕС сдались либеральной повестке с потрохами…

Неизвестно, когда на Западе решились уничтожить новогодние традиции. Но заметно это стало с 2018 года, когда были опубликованы результаты якобы честного и репрезентативного опроса, согласно которому за гендерно нейтрального Санту проголосовал каждый четвёртый англосакс. С тех пор дедушка плохел и его образ превращали в извращенца в геометрической прогрессии.







Криминальный Санта

В декабре 2021 года на одном из влиятельнейших американских стриминговых сервисов вышел мультсериал «Корпорация Санта». Дедушка там пьёт, сквернословит, хулиганит, отпускает сексистские и расистские шутки, не брезгует коррупцией, а его олени и вовсе употребляют наркотики. Главная героиня, фиолетового цвета эльфийка, справедливо собирается его свергнуть, чтобы самой стать символом Рождества. Публика буквально плюётся от мультфильма. Его оценка на англоязычном киношном портале IMDb кошмарно низкая — всего 1,7 из 10.

— Эта вещь оскорбительно несмешная во всех отношениях. У этой мерзости нет даже культового будущего — «это так плохо, что хорошо», — рвёт и мечет один из американских зрителей.

Сопродюсер ленты, известный комик Сет Роген отмахивается: мол, это набежали с критикой сторонники теории превосходства белых.

Мультсериал «Корпорация Санта» оказался ниже любой критики. Фото © rottentomatoes.com

Альтернативный Санта-Клаус

Государственная почта Норвегии показала Санта-Клауса геем* в своём рождественском рекламном ролике. По сюжету полуголый мужчина по имени Гарри застаёт в доме Санту. Тот пугается и пытается сбежать через дымоход. Но их встречи из года в год повторяются, приводя в итоге к романтическим отношениям. Очевидна отсылка к классическому фильму «Когда Гарри встретил Салли», вот только там речь шла о гетеросексуальной паре.

Но норвежская почта не первая. Ещё в 2017 году американский комиксист Дэниел Кибблсмит заявил, что расскажет детям о том, что настоящий Санта-Клаус на самом деле афроамериканец. Своё обещание комиксист выполнил и вскоре выпустил детскую книжку под названием «Муж Санты. Правдивая история мистера и миссис Клаус». Белый и чёрный дедушки там живут как супружеская пара. Эту похабщину можно купить почти в любом книжном магазине США и Канады.

Санта-госпожа и «Транс-Санта»

В Германии входит в моду другое сумасшествие. Бедному Вайнахтсману (так немцы называют Санта-Клауса) сменили пол и называют его теперь Вайнахтсфрау. В переводе с немецкого «Рождественская госпожа». К счастью, пока эта дама ещё не завоевала популярность. Но власти и бизнес делают всё возможное. Сувениры с ней продаются повсеместно. Но если не пойдёт, есть запасной вариант: бесполый гендерно нейтральный Санта.

Впрочем, кажется, США опередили немцев. В 2019 году Disney снял фильм «Николь» про детей умершего Санта-Клауса. Из сына наследник оказался никудышным. Бразды правления берёт дочка в исполнении актрисы Анны Кендрик. Над ней смеются поддельные Санты-мужчины, но девушка утрёт нос всем.

Открытка от «Транс-Санты». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / transanta

Но всё это цветочки по сравнению с околошизофренической «Транс-Сантой» — это целая организация, которую помимо элгэбэтэшников* поддерживают звёздная Шэрон Стоун и сменившая пол актриса Эллен Пейдж, а также ворох акул-юристов. А основала «Транс-Санту» ещё одна персона, вероятно, требующая медицинского освидетельствования, небинарная трансгендер Индия Мур. Суть этой НКО — популяризация трансгендерных переходов в детской среде, поощрение смены пола подарками.

На Востоке над Сантой уже начали потешаться. Так, на всех маркетплейсах России появилась новая игрушка из Китая — Санта-Клаус с голым задом, испускающим мыльные пузыри. Популярности она не снискала, стоимость уже упала в четыре раза.

Игрушка Санта из Китая. Фото © ozon.ru

Всё это говорит о том, что из-за пресловутой толерантности, подмены гендерных и семейных ценностей на Западе Санта-Клаус из доброго волшебника превратился в извращенца и проводника подобных идей. Российские общественники правы в том, что в нашей стране необходимо беречь и развивать традиции русских сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, которые учат детей добру, ответственности, правильному отношению к своим близким и другим людям.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Нужно ли оградить российских детей от Санта-Клауса? 0 Конечно, нужно, ведь у нас есть свой Дед Мороз Не нужно, если Санта-Клаус не нарушает законы в России Для меня между новогодними волшебниками нет разницы

Авторы Пётр Егоров