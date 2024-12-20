Карачун, Морозко и Матушка Зима: Как из страшилок славян божества стали символом праздника

Зима в древнеславянской мифологии — это не просто сезон года, а могущественное время, когда на земле властвуют суровые и загадочные божества. Холод и мороз, метели и снегопады олицетворялись в виде богов, духов и сказочных существ, которые оказывали прямое влияние на жизнь наших предков. От страха перед лютыми зимними холодами до уважения за помощь в битвах и урожае — образы зимних существ менялись веками, пока в них не поселился добрый Дед Мороз, ставший символом новогоднего праздника. Кто же такие Карачун, Морозко и Матушка Зима и как изменился их образ в восприятии людей?

Зимние повелители: Морозко и Карачун

Оказывается, Морозко был добрым духом зимы у славян. Фото © Шедеврум

В языческих верованиях славян важное место занимал Морозко — дух и бог зимы. Его представляли как низкорослого старца с длинной белой бородой, который ходил по лесам и полям, стуча своим посохом. Именно от его ударов наступали трескучие морозы, замерзали реки, а на окнах появлялись знаменитые ледяные узоры. Морозко был строг, но справедлив: он мог наказать провинившихся лютым холодом, но и даровал благосклонность тем, кто чтил обряды и традиции.

Какие зимние божества были у славян: мрачный Карачун. Фото © Шедеврум

Его «собрат» — Карачун (или Корочун) — был куда более мрачным персонажем. В славянской мифологии он выступал повелителем морозов и символизировал смерть и короткий световой день. Его свита состояла из волков-метелей и медведей-буранов, которые олицетворяли буйство зимней природы. День почитания Карачуна приходился на 21 декабря, день зимнего солнцестояния, когда тьма на земле достигала своего пика. Карачун считался не только воплощением холода, но и помощником в битвах: по преданиям, именно суровые зимы спасали Русь от завоевателей.

Матушка Зима, Мара и Марена

Матушка Зима в мифологии славян была то строгой, то доброй богиней. Фото © Шедеврум

Зима в славянской мифологии представала не только как старец Морозко, но и как женское божество — Матушка Зима. Она повелевала метелями и снежными вихрями, покрывала землю белоснежным покрывалом и оберегала её до прихода весны. В песнях и сказках Зима изображалась то доброй покровительницей, то строгой мачехой, испытывающей людей на стойкость.

Холодная и опасная богиня Марена, жена Кащея и повелительница стужи. Фото © Шедеврум

Ещё одно важное зимнее божество — Марена (или Мара). Она считалась богиней зимы и смерти, а также супругой Кащея и дочерью Велеса. Её образ был грозным и могущественным, но при этом богиня играла важную роль в круговороте жизни и смерти. Весной чучело Марены сжигали или топили в реках, символически провожая зиму и призывая новый урожай.

Интересно, что в некоторых областях славянского мира Мара, Марена и Матушка Зима воспринимались как три ипостаси одного и того же божества, объединяющего холод, смерть и обновление природы.

Зюзя, Снежич и другие зимние духи

Белорусский бог зимы Зюзя, можно сказать, родственник Деда Мороза. Фото © Шедеврум

Помимо могущественных богов, в зимней мифологии славян существовали и менее известные персонажи. Так, Зюзя — это белорусский бог зимы, маленький старичок с длинной бородой и булавой в руках. Он ходил босиком, стучал булавой и предсказывал суровость зимы. С его именем связано выражение «замёрз, как Зюзя» или «замерзнуть, как цуцик».

Снежич — дух зимы в украинском фольклоре. Фото © Шедеврум

Снежич — дух зимы в украинском фольклоре. Он являлся как седой старик в снежной рубахе и покрывал землю пушистым снегом. Его образ был более мягким и добрым, чем у сурового Морозко.

Знаменитая Снегурочка: она у славян была в почёте всегда. Фото © Шедеврум

Особое место в зимних мифах занимает Снегурочка. Её образ связан с древними верованиями в умирающих и воскресающих богов. Снегурочка, созданная из снега, считалась дочерью Марены и внучкой Деда Мороза. Её рождение, смерть и возрождение символизируют цикличность зимы и прихода весны.

От страшного Мороза к доброму Деду Морозу

Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Вольпин, Николай Эрдман / kino-teatr

С принятием христианства и последующим культурным изменением образы зимних божеств начали трансформироваться. Языческие боги, такие как Морозко и Карачун, были очернены и считались демонами. В сказках Морозко стал суровым испытателем, способным заморозить непослушных, как это показано в знаменитой сказке о Настеньке.

Однако в XIX веке образ Мороза начал смягчаться, превращаясь из пугающего зимнего духа в фольклорного персонажа, а затем и в доброго дедушку. Советская власть в 1930-х годах окончательно реабилитировала Деда Мороза, превратив его в символ Нового года. Чтобы сделать его более дружелюбным, ему добавили внучку Снегурочку и лесных зверей, а образ окружили праздничной атрибутикой.

Зимние божества славянской мифологии — это уникальные образы, через которые наши предки выражали своё почтение зиме, холоду и природе. Морозко, Карачун, Матушка Зима, Марена и другие персонажи — это не просто мифы, а отражение силы зимы, её опасности и красоты. Со временем эти образы изменились, и на смену грозному Морозко пришёл добрый Дед Мороз с подарками.

Дед Мороз, Снегурочка и богиня Марена с Карачуном. Фото © Шедеврум