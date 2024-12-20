Последний звездопад года: Поток Урсиды 2024 кардинально изменит жизни этим 6 знакам зодиака

Каждый год в конце декабря на небе в наших широтах появляется метеорный поток Урсиды. Есть причина, почему он называется именно так: дело в том, что звездопад можно наблюдать в той части неба, где находится Малая Медведица. Метеориты начинают летать прямо над её ковшом. В этом году звездопад пройдёт с 17 по 26 декабря, а на выходные, 21-е и 22-е число, намечен пик его активности. Рассказываем, как Урсиды повлияют на представителей разных знаков зодиака.

Что такое звездопад Урсиды

Созвездие Малой Медведицы. Урсиды происходят в той части неба, где располагается его северная часть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dore art

Урсиды — это метеорный поток, который каждый год появляется на ночном небе в конце декабря. Мы прямо сейчас можем наблюдать этот метеоритный дождь: в 2024 году он происходит с 17 по 26 декабря. Пик активности в уходящем году запланирован на 21-е и 22-е число — в эти ночи можно будет наблюдать самое большое количество падающих звёзд.

Вообще, любой метеорный поток требует «родительского» небесного тела для своего появления. В случае Урсид таким является комета 8P/Туттля. Она проходит рядом с Землёй примерно раз в 14 лет и оставляет за собой осколки. Этими осколками как раз являются Урсиды. В прошлый раз комета проходила рядом с нами в 2021 году, а в следующий раз ждать её появления стоит только в 2035-м.

Последний звездопад 2024: чего ждать знакам зодиака

Любой метеоритный дождь — это важное событие как в астрономии, так и в астрологии. В метеоритные дожди кому-то из представителей знаков зодиака может крупно повезти, а кто-то столкнётся с полосой неудач.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева. Девам стоит ожидать дополнительных статей дохода или денежных подарков. Фото © Life.ru

Девам по гороскопу Урсиды предложат деньги, деньги и ещё раз деньги. Они, конечно, не потекут рекой, но на хорошую прибавку к зарплате явно стоит рассчитывать. Для пенсионеров, рождённых под знаком Девы, это тоже актуально: возможно, вы обнаружите ещё одну, неведомую ранее, статью доходов или, может быть, получите подарок от какого-то близкого человека в денежном эквиваленте. Только звёзды знают точно, и в эти Урсиды они за вас: Луна будет в знаке зодиака Дева в самый пик потока, 21 декабря.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы. Весам гарантирована удача в сделках с недвижимостью. Фото © Life.ru

Луна плавно перейдёт в знак зодиака Весы во второй пиковый день метеоритного дождя, 22 декабря. Весам стоит ожидать небывалой удачи в делах, связанных с недвижимостью. Давно не продавалась квартира? Ожидайте удачной сделки прямо под Новый год. Давно не доходили руки сделать ремонт? Урсиды и здесь вас выручат. А если вы получаете доход от сдачи недвижимости в аренду, арендаторы чуть ли не сами предложат платить вам больше!

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион. Скорпионы по гороскопу могут ожидать карьерных успехов. Фото © Life.ru

В знак зодиака Скорпион Луна перейдёт уже под конец метеорного потока, 25 декабря. Но это не значит, что Скорпионам по гороскопу достанется меньше удачи. Просто она будет немножечко в другой сфере, в профессиональной. Если вы рождены под знаком зодиака Скорпион и давно хотели сменить сферу деятельности, то начать можно как раз в конце декабря. Это время будет наиболее благоприятно для карьерных поисков.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец. Стрельцам надо следить за здоровьем во время Урсид. Фото © Life.ru

В Стрельце Луна окажется только после метеоритного дождя. Рассчитывать на какую-то особенную удачу в период Урсид представителям этого знака зодиака не придётся. Более того, стоит быть предельно осторожными в повседневных делах: один неверный шаг и вы можете столкнуться с серьёзными последствиями для вашего здоровья. В конце концов, этот ретроградный Меркурий был наиболее благосклонен именно к Стрельцам, и сейчас чаша весов склонилась к другим знакам.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. Во время метеоритного дождя Козерогам будет сложно общаться с окружающими. Фото © Life.ru

Для представителей знака зодиака Козерог Урсиды тоже станут непростым временем. Особенно сложно будет найти общий язык с людьми: друзьями, родственниками и коллегами по работе. В дни Урсид, с 17 по 26 декабря, особенно вероятны крупные ссоры, которые могут перерасти в долгую вражду. Пожалуйста, будьте осторожны с тем, кому и что говорите: это позволит сгладить негативное влияние Урсид на ваши межличностные отношения.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен. Овнам стоит ожидать от метеоритного дождя Урсид непредвиденных трат. Фото © Life.ru

Для рождённых под знаком зодиака Овен период Урсид ознаменуется непредвиденными тратами. Они не будут большими, но всё равно оставят свой след в состоянии вашего кошелька. Это может быть внезапное медицинское обследование или значительные траты на транспорт. Запомните самое главное: Урсиды, как и любой метеорный поток, нужно просто пережить.