Любовь нечаянно нагрянет: Эти 5 знаков зодиака обретут вторую половинку под Новый год

Уходящий 2024 год ещё может порадовать представителей некоторых знаков зодиака. Таролог и нумеролог Ирина Листовская в беседе с «Москвой 24» рассказала, кому посчастливится встретить любовь под Новый год.

По её словам, среди везунчиков оказались представители пяти знаков зодиака. В их числе Овны, которым выпала карта, символизирующая гармонию в отношениях. В ближайшие дни они могут встретить человека, с которым возникнет близкая связь.

В центре романтических событий могут оказаться и Близнецы. При этом их будет ждать важный выбор, но какой именно таролог не уточнила. В конце года встретить харизматичного партнёра имеют все шансы Львы. Это будет страстная связь.

От счастья будут сиять и Весы. Карта, которая им выпала, говорит о радости и успехе в отношениях. Неожиданные повороты судьбы в любовной сфере ждут Стрельцов. Их новые знакомства могут перерасти во что-то большее.