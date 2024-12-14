Лучшие любовники: Названы Топ-5 знаков зодиака, с которыми не соскучишься в постели

Некоторые знаки зодиака отличаются особой страстью и сексуальной энергией в постели. Если вы ищете себе безудержного любовника, от поцелуев которого будут бежать мурашки по телу, то эзотерик Майя Королёва советует обратить внимание именно на этих представителей четырёх стихий.

Лидерами среди развратников являются Скорпионы. Для них интим — это особое искусство. Представители этого знака зодиака не боятся исследовать самые глубокие желания у себя и партнёра, отметила эзотерик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Второе место она отвела Овнам, от которых в отношениях всегда исходит инициатива. Они часто стремятся испытать что-то новое, поэтому с радостью экспериментируют в постели с любовником.

В тройку самых развратных знаков зодиака также вошли Львы. Для них удовольствие — это не только потребность, но и шоу. На четвёртом месте оказались кокетливые Близнецы, для которых, как для Овнов, важна новизна и разнообразие. Замыкают топ-5 Стрельцы, всегда готовые к приключениям. По словам Королёвой, они стремятся наслаждаться каждым моментом, не боятся ярких эмоций и легко увлекаются партнёром.