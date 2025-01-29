Лолита потроллила организаторов сорванных концертов в двух российских городах
Концерты певицы Лолиты в Кемерово и Новокузнецке отменили под странным предлогом
Певица Лолита Милявская вновь оказалась в центре скандала после того, как представители движения «Русская община» призвали отменить её февральские выступления в Кемерово и Новокузнецке. По всей видимости, представители площадки пошли на поводу у активистов, поскольку артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в столице Кузбасса не состоится по абсурдной причине — якобы из-за ремонта кабеля в зале.
Команда Лолиты Милявской распространила её видеообращение к организаторам сорванных концертов
«Надо же, именно в тот день, когда должен был пройти концерт. Как же плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, что-нибудь сгорит до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — иронизирует артистка в видеообращении к организаторам концертов, которое распространила её команда.
Владелец площадки в Новокузнецке также сообщил, что у зала якобы «истёк срок действия паспорта безопасности», и не уточнил, когда будет получен новый. Лолита охарактеризовала руководителя площадки как «дяденьку, который не отвечает на звонки» и «говнюка». Она призвала своих фанатов избегать этих площадок и пообещала опубликовать переписку, касающуюся причин отмены концертов. Певица также отметила, что зрителям должны вернуть деньги за билеты из-за возникшего форс-мажора.
По всей видимости, «Русская община» до сих пор не может простить Лолите участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Ведь именно тогда её концерты начали отменять, и она на некоторое время исчезла из телеэфиров. Но Милявская не в обиде. Недавно певица поздравила всех с Новым годом и призвала не зацикливаться на символе года — змее.
Соцсети