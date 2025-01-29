Лолита потроллила организаторов сорванных концертов в двух российских городах

Певица Лолита Милявская вновь оказалась в центре скандала после того, как представители движения «Русская община» призвали отменить её февральские выступления в Кемерово и Новокузнецке. По всей видимости, представители площадки пошли на поводу у активистов, поскольку артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в столице Кузбасса не состоится по абсурдной причине — якобы из-за ремонта кабеля в зале.

Команда Лолиты Милявской распространила её видеообращение к организаторам сорванных концертов

«Надо же, именно в тот день, когда должен был пройти концерт. Как же плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, что-нибудь сгорит до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — иронизирует артистка в видеообращении к организаторам концертов, которое распространила её команда.