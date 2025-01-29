Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 10:26

Лолита потроллила организаторов сорванных концертов в двух российских городах

Концерты певицы Лолиты в Кемерово и Новокузнецке отменили под странным предлогом

Певица Лолита Милявская вновь оказалась в центре скандала после того, как представители движения «Русская община» призвали отменить её февральские выступления в Кемерово и Новокузнецке. По всей видимости, представители площадки пошли на поводу у активистов, поскольку артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в столице Кузбасса не состоится по абсурдной причине — якобы из-за ремонта кабеля в зале.

Команда Лолиты Милявской распространила её видеообращение к организаторам сорванных концертов

«Надо же, именно в тот день, когда должен был пройти концерт. Как же плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, что-нибудь сгорит до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — иронизирует артистка в видеообращении к организаторам концертов, которое распространила её команда.

Владелец площадки в Новокузнецке также сообщил, что у зала якобы «истёк срок действия паспорта безопасности», и не уточнил, когда будет получен новый. Лолита охарактеризовала руководителя площадки как «дяденьку, который не отвечает на звонки» и «говнюка». Она призвала своих фанатов избегать этих площадок и пообещала опубликовать переписку, касающуюся причин отмены концертов. Певица также отметила, что зрителям должны вернуть деньги за билеты из-за возникшего форс-мажора.

Весенний тур Лолиты по России находится под угрозой срыва
Весенний тур Лолиты по России находится под угрозой срыва

По всей видимости, «Русская община» до сих пор не может простить Лолите участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Ведь именно тогда её концерты начали отменять, и она на некоторое время исчезла из телеэфиров. Но Милявская не в обиде. Недавно певица поздравила всех с Новым годом и призвала не зацикливаться на символе года — змее.

Обложка ©

Соцсети

Марина Фещенко
  • Новости
  • Лолита Милявская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar