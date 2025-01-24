Весенний тур Лолиты по России находится под угрозой срыва

Весенний тур певицы Лолиты находится под угрозой срыва из-за нового скандала. Как сообщает SHOT, первые площадки уже начали отменять концерты.

По информации телеграм-канала, организаторы тура артистки получили письмо от владельцев концертного зала в одном из городов РФ, где в ближайшие три месяца должно состояться выступление певицы. В этом письме отметили, что в зале в течение трёх дней, захватывая дату самого концерта, будут «менять кабель, поэтому не будет света».

Сейчас у певицы запланировано десять концертов в разных городах страны до конца апреля. Какой именно из них отправил ей «письмо счастья», неизвестно. Представители Лолиты в настоящее время ведут переговоры и пытаются сохранить выступление.

Лолита рассказала телеграм-каналу, что в том интервью она наоборот высмеивала национализм, а её фразу просто специально вырвали из контекста.