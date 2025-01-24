Весенний тур Лолиты по России находится под угрозой срыва
SHOT: Весенний тур Лолиты находится под угрозой отмены из-за нового скандала
Весенний тур Лолиты по России находится под угрозой срыва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Весенний тур певицы Лолиты находится под угрозой срыва из-за нового скандала. Как сообщает SHOT, первые площадки уже начали отменять концерты.
По информации телеграм-канала, организаторы тура артистки получили письмо от владельцев концертного зала в одном из городов РФ, где в ближайшие три месяца должно состояться выступление певицы. В этом письме отметили, что в зале в течение трёх дней, захватывая дату самого концерта, будут «менять кабель, поэтому не будет света».
Сейчас у певицы запланировано десять концертов в разных городах страны до конца апреля. Какой именно из них отправил ей «письмо счастья», неизвестно. Представители Лолиты в настоящее время ведут переговоры и пытаются сохранить выступление.
Лолита рассказала телеграм-каналу, что в том интервью она наоборот высмеивала национализм, а её фразу просто специально вырвали из контекста.
А ранее Life.ru писал, что общественники из Иванова гонят Лолиту с её концертом из города. Мероприятие должно состояться 25 марта в 19:00 в местном музыкальном театре. Цена билета варьируется от 2,2 тысячи до 7,2 тысячи рублей. Активисты не хотят концерта Лолиты по двум причинам: «голая» вечеринка Насти Ивлеевой и завирусившийся в Сети отрывок из украинской передачи 2012 года, где Лолита говорит, что «потребляет москалей».