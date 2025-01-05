Ивановские общественники гонят Лолиту с её концертом из города

Мартовский концерт Лолиты Милявской в Иванове может не состоятся из-за общественников. Активисты из «Русской общины» призывают отменить выступление из-за участия артистки в «голой вечеринке» и её высказываний. Об этом рассказывает портал Кстати.News .

«Считаем невозможными её выступления в России после её участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о «потреблении москалей», — заявляют общественники.