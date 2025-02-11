Отменён очередной концерт Лолиты, в графике певицы осталось всего выступление
Лолита сообщила об отмене концерта в Томске из-за неоплаченной аренды
Лолита Милявская. Обложка © VK / Лолита Милявская
В Томске отменилb концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 13 февраля. Об этом сообщила артистка у себя в соцсетях.
«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — говорит певица на видео.
Лолиты пояснила, что причиной для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, как утверждает певица, все транзакции были выполнены. Пока что она находится в Красноярске, где у неё во вторник вечером запланирован концерт.
Напомним, ранее представители движения «Русская община» призвали отменить февральские выступления Лолиты в Кемерово и Новокузнецке. После этого артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в Кемерове не состоится якобы из-за ремонта кабеля в зале. Лолита заявила, что потребует проверить общественников на экстремизм.