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Регион
11 февраля, 08:16

Отменён очередной концерт Лолиты, в графике певицы осталось всего выступление

Лолита сообщила об отмене концерта в Томске из-за неоплаченной аренды

Лолита Милявская. Обложка © VK / Лолита Милявская

Лолита Милявская. Обложка © VK / Лолита Милявская

В Томске отменилb концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 13 февраля. Об этом сообщила артистка у себя в соцсетях.

«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — говорит певица на видео.

Лолиты пояснила, что причиной для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, как утверждает певица, все транзакции были выполнены. Пока что она находится в Красноярске, где у неё во вторник вечером запланирован концерт.

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Напомним, ранее представители движения «Русская община» призвали отменить февральские выступления Лолиты в Кемерово и Новокузнецке. После этого артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в Кемерове не состоится якобы из-за ремонта кабеля в зале. Лолита заявила, что потребует проверить общественников на экстремизм.

Николай Рюмин
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