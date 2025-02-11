Отменён очередной концерт Лолиты, в графике певицы осталось всего выступление

В Томске отменилb концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 13 февраля. Об этом сообщила артистка у себя в соцсетях.

«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — говорит певица на видео.

Лолиты пояснила, что причиной для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, как утверждает певица, все транзакции были выполнены. Пока что она находится в Красноярске, где у неё во вторник вечером запланирован концерт.