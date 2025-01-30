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30 января, 18:10

«Волшебная сила мести»: Лолиту оставили без газа в квартире в центре Москвы

Певица Лолита заявила, что коммунальщики отключили газ в её квартире из-за мести

Певица Лолита Милявская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

В своих социальных сетях певица Лолита Милявская пожаловалась, что её квартиру в центре Москвы оставили без газа. Звезда опубликовала снимок, на котором видно обрезанную газовую трубу со стороны двора.

Газовая труба со стороны двора певицы. Фото © VK / Лолита Милявская

Газовая труба со стороны двора певицы. Фото © VK / Лолита Милявская

Сама Лолита считает, что виноваты сотрудники ЖКХ. Певица лишь посмеялась над ситуацией, ведь, по её словам, им же и придётся исправлять причинённый ущерб.

«Вам же потом её варить и снова отключать весь дом? Волшебная сила «мести» от коммунальных контрацептивов», — написала звезда в соцсетях.

Лолита потроллила организаторов сорванных концертов в двух российских городах
Лолита потроллила организаторов сорванных концертов в двух российских городах

Ранее Лолита требовала проверить общественников на экстремизм. 61-летняя артистка рассказала, что в последние дни регулярно видит в соцсетях сообщения от активистов, которые требуют от местных жителей «противостоять» и не допускать проведения её концертов. Такая «методичка», по словам певицы, негативно сказывается на её репутации и карьере. Например, после таких рассылок сорвался концерт Лолиты в Кемерове.

Алена Пенчугина
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