«Волшебная сила мести»: Лолиту оставили без газа в квартире в центре Москвы

В своих социальных сетях певица Лолита Милявская пожаловалась, что её квартиру в центре Москвы оставили без газа. Звезда опубликовала снимок, на котором видно обрезанную газовую трубу со стороны двора.

Газовая труба со стороны двора певицы. Фото © VK / Лолита Милявская

Сама Лолита считает, что виноваты сотрудники ЖКХ. Певица лишь посмеялась над ситуацией, ведь, по её словам, им же и придётся исправлять причинённый ущерб.

«Вам же потом её варить и снова отключать весь дом? Волшебная сила «мести» от коммунальных контрацептивов», — написала звезда в соцсетях.