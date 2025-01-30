«Волшебная сила мести»: Лолиту оставили без газа в квартире в центре Москвы
Певица Лолита заявила, что коммунальщики отключили газ в её квартире из-за мести
Певица Лолита Милявская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
В своих социальных сетях певица Лолита Милявская пожаловалась, что её квартиру в центре Москвы оставили без газа. Звезда опубликовала снимок, на котором видно обрезанную газовую трубу со стороны двора.
Газовая труба со стороны двора певицы. Фото © VK / Лолита Милявская
Сама Лолита считает, что виноваты сотрудники ЖКХ. Певица лишь посмеялась над ситуацией, ведь, по её словам, им же и придётся исправлять причинённый ущерб.
«Вам же потом её варить и снова отключать весь дом? Волшебная сила «мести» от коммунальных контрацептивов», — написала звезда в соцсетях.
Ранее Лолита требовала проверить общественников на экстремизм. 61-летняя артистка рассказала, что в последние дни регулярно видит в соцсетях сообщения от активистов, которые требуют от местных жителей «противостоять» и не допускать проведения её концертов. Такая «методичка», по словам певицы, негативно сказывается на её репутации и карьере. Например, после таких рассылок сорвался концерт Лолиты в Кемерове.