Лолита пригласила на концерт в Красноярске депутатшу, которая пыталась его отменить
Лолита пригласила на свой концерт депутата из Красноярска Елену Пензину
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © er.ru
Певица Лолита пригласила депутата законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт, который состоится в Красноярске во вторник вечером. Так артистка отреагировала на призывы парламентария отменить её выступление. Лолита пообещала, что выделит Пензиной лучшие места, а так предоставит возможность высказать своё недовольство прямо в лицо.
«Лучше обсудить все претензии лицом к лицу, чем говорить за спиной. Давайте поговорим по-мужски, один на один», — обратилась к депутату певица.
Пензина в ответ на это приглашение заявила, что «по-женски просто проигнорирует» и выпад Лолиты, и её концерт.
Напомним, ранее представители движения «Русская община» призвали отменить февральские выступления Лолиты в Кемерово и Новокузнецке. После этого артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в Кемерове не состоится якобы из-за ремонта кабеля в зале. Лолита заявила, что потребует проверить общественников на экстремизм.