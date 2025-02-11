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Регион
11 февраля, 14:51

Лолита пригласила на концерт в Красноярске депутатшу, которая пыталась его отменить

Лолита пригласила на свой концерт депутата из Красноярска Елену Пензину

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © er.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © er.ru

Певица Лолита пригласила депутата законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт, который состоится в Красноярске во вторник вечером. Так артистка отреагировала на призывы парламентария отменить её выступление. Лолита пообещала, что выделит Пензиной лучшие места, а так предоставит возможность высказать своё недовольство прямо в лицо.

«Лучше обсудить все претензии лицом к лицу, чем говорить за спиной. Давайте поговорим по-мужски, один на один», — обратилась к депутату певица.

Пензина в ответ на это приглашение заявила, что «по-женски просто проигнорирует» и выпад Лолиты, и её концерт.

Отменён очередной концерт Лолиты, в графике певицы осталось всего одно выступление
Отменён очередной концерт Лолиты, в графике певицы осталось всего одно выступление

Напомним, ранее представители движения «Русская община» призвали отменить февральские выступления Лолиты в Кемерово и Новокузнецке. После этого артистка сообщила, что получила срочное уведомление от организаторов, в котором говорилось, что её выступление в Кемерове не состоится якобы из-за ремонта кабеля в зале. Лолита заявила, что потребует проверить общественников на экстремизм.

Марина Фещенко
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