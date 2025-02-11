Лолита пригласила на концерт в Красноярске депутатшу, которая пыталась его отменить

Певица Лолита пригласила депутата законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт, который состоится в Красноярске во вторник вечером. Так артистка отреагировала на призывы парламентария отменить её выступление. Лолита пообещала, что выделит Пензиной лучшие места, а так предоставит возможность высказать своё недовольство прямо в лицо.

«Лучше обсудить все претензии лицом к лицу, чем говорить за спиной. Давайте поговорим по-мужски, один на один», — обратилась к депутату певица.

Пензина в ответ на это приглашение заявила, что «по-женски просто проигнорирует» и выпад Лолиты, и её концерт.