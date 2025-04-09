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9 апреля, 14:32

Названы дата и место похорон Паши Техника

Mash: Пашу Техника похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) пройдут в Московской области 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище, где похоронены его родные. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, до похорон, в 12:00 в храме Петра и Павла состоится отпевание. Также Mash утверждает, что похороны рэпера обойдутся в два миллиона рублей. Все расходы, как утверждает он сам, оплатил Лука Сафронов — сын художника Никаса Сафронова.

Штраф мешает семье Паши Техника унаследовать его имущество
Штраф мешает семье Паши Техника унаследовать его имущество

Напомним, что рэпер умер 4 апреля в Таиланде после того, как неделю пролежал в коме. Причиной смерти называлась лёгочная инфекция. Вместе с тем звучали подозрения, что к такому состоянию артиста привела передозировка наркотиками. Также не исключается, что автора хита про салат с вешенками могли отравить намеренно. Тело Техника доставили в Москву сегодня утром.

Никита Никонов
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