Названы дата и место похорон Паши Техника
Mash: Пашу Техника похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) пройдут в Московской области 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище, где похоронены его родные. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, до похорон, в 12:00 в храме Петра и Павла состоится отпевание. Также Mash утверждает, что похороны рэпера обойдутся в два миллиона рублей. Все расходы, как утверждает он сам, оплатил Лука Сафронов — сын художника Никаса Сафронова.
Напомним, что рэпер умер 4 апреля в Таиланде после того, как неделю пролежал в коме. Причиной смерти называлась лёгочная инфекция. Вместе с тем звучали подозрения, что к такому состоянию артиста привела передозировка наркотиками. Также не исключается, что автора хита про салат с вешенками могли отравить намеренно. Тело Техника доставили в Москву сегодня утром.