Названы дата и место похорон Паши Техника

Похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) пройдут в Московской области 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище, где похоронены его родные. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, до похорон, в 12:00 в храме Петра и Павла состоится отпевание. Также Mash утверждает, что похороны рэпера обойдутся в два миллиона рублей. Все расходы, как утверждает он сам, оплатил Лука Сафронов — сын художника Никаса Сафронова.