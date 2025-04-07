Нарколог рассказал, выжил ли бы Паша Техник при переводе в московскую больницу
Нарколог Шуров: Пашу Техника не спас бы перевод в московскую клинику
Паша Техник. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Близкие рэпера Паши Техника добивались его перевода в другой госпиталь. Однако если бы музыкант находился в московской больнице, вероятно, ситуация бы не изменилась, рассказал врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. Он пояснил, что «респираторный дистресс-синдром, тяжёлая пневмония и полиорганная недостаточность — это, по сути, финальная стадия». Это терминальное состояние, при котором в реанимации погибает 80% пациентов.
«Редко кто выживает. Когда утром последнего дня его бывшая супруга рассказала о кровотечении, то есть диссеминированное внутрисосудистое свертывание началось, это уже стопроцентная летальность. Всё было понятно», — сказал Шуров в беседе с 360.ru.
Специалист отметил, что Техник три дня употреблял наркотики, что привело к серьёзной пневмонии. Его лечили дома, вместо обращения в больницу, что усугубило состояние и привело к реанимации в терминальном состоянии. Шуров подчеркнул, что перевод в другую больницу вряд ли изменил бы ситуацию. По его словам, если бы Техник перестал употреблять, его жизнь могла бы сложиться иначе.
Напомним, 40-летний рэпер скончался во время отдыха в Таиланде после непродолжительной комы. Предварительно, причина кроется в передозировке наркотиками. При этом звучала версия, что Техника могли отравить намеренно. Life.ru узнал у звёздного адвоката, можно ли наказать тех, кто не помог музыканту предотвратить трагедию.