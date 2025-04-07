Нарколог рассказал, выжил ли бы Паша Техник при переводе в московскую больницу

Близкие рэпера Паши Техника добивались его перевода в другой госпиталь. Однако если бы музыкант находился в московской больнице, вероятно, ситуация бы не изменилась, рассказал врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. Он пояснил, что «респираторный дистресс-синдром, тяжёлая пневмония и полиорганная недостаточность — это, по сути, финальная стадия». Это терминальное состояние, при котором в реанимации погибает 80% пациентов.

«Редко кто выживает. Когда утром последнего дня его бывшая супруга рассказала о кровотечении, то есть диссеминированное внутрисосудистое свертывание началось, это уже стопроцентная летальность. Всё было понятно», — сказал Шуров в беседе с 360.ru.