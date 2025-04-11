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11 апреля, 13:44

«На таблетках в изоляции»: Раскрыта правда о страшной болезни Кадышевой

Экс-невестка Кадышевой заявила, что певица тяжело болеет и живёт в изоляции

Надежда Кадышеа. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Надежда Кадышеа. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Бывшая невестка Надежды Кадышевой, модель Габриелла Мерман призналась, что артистка давно лечится от тяжёлой болезни и даже начала вести затворнический образ жизни. По её словам, семья старается не выносить информацию о здоровье Кадышевой в публичное пространство.

«Надежда уже давно и очень сильно болеет, буквально живёт на таблетках. У неё даже нет собственного телефона для связи, она существует в некой изоляции», — уточнила Мерман в интервью порталу StarHit.

Модель была в отношениях с сыном певицы Григорием, у пары родился сын. Однако невестка позже в интервью говорила, что мужчина выбрал её якобы из-за богатства.

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Напомним, в феврале этого года в Ульяновске отменили концерт народной артистки России Надежды Кадышевой. Выступление решили не проводить из-за плохого состояния здоровья артистки. После этого ещё ряд выступлений был отменён. Сама артистка никак не комментировала данные о своём самочувствии.

Татьяна Миссуми
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