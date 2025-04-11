«На таблетках в изоляции»: Раскрыта правда о страшной болезни Кадышевой

Бывшая невестка Надежды Кадышевой, модель Габриелла Мерман призналась, что артистка давно лечится от тяжёлой болезни и даже начала вести затворнический образ жизни. По её словам, семья старается не выносить информацию о здоровье Кадышевой в публичное пространство.

«Надежда уже давно и очень сильно болеет, буквально живёт на таблетках. У неё даже нет собственного телефона для связи, она существует в некой изоляции», — уточнила Мерман в интервью порталу StarHit.

Модель была в отношениях с сыном певицы Григорием, у пары родился сын. Однако невестка позже в интервью говорила, что мужчина выбрал её якобы из-за богатства.