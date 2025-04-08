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8 апреля, 17:11

Театр Надежды Кадышевой почти погасил миллионный долг перед налоговой

«Страсти»: Долг театра «Золотое кольцо» Кадышевой уменьшился до ₽10 тысяч

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой уменьшил сумму долгов до десяти тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

По словам авторов материала, в январе 2024 года театр певицы задолжал перед государством 1,6 миллиона рублей. Народная артистка РФ тогда не платила страховые взносы, налог на доходы физических лиц, на прибыль и на транспорт. Однако в феврале этого года исполнительница погасила почти все долги. Ей осталось только оплатить задолженность на доходы физлиц в размере 10,2 тысячи рублей. Тем не менее ФНС уже начала начислять пени на данную сумму.

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А ранее Life.ru писал, что у нового мужа бывшей возлюбленной рэпера Тимати нашли крупный налоговый долг. Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев задолжал в казну 1,7 миллиона рублей.

Дарья Нарыкова
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