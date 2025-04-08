Театр Надежды Кадышевой почти погасил миллионный долг перед налоговой

По словам авторов материала, в январе 2024 года театр певицы задолжал перед государством 1,6 миллиона рублей. Народная артистка РФ тогда не платила страховые взносы, налог на доходы физических лиц, на прибыль и на транспорт. Однако в феврале этого года исполнительница погасила почти все долги. Ей осталось только оплатить задолженность на доходы физлиц в размере 10,2 тысячи рублей. Тем не менее ФНС уже начала начислять пени на данную сумму.