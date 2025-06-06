Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, действовавшие ранее, сняты в аэропорту Калуга (Грабцево). Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что меры вводились с целью обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.