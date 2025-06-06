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6 июня, 03:32

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, действовавшие ранее, сняты в аэропорту Калуга (Грабцево). Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что меры вводились с целью обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары
Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Москва), а также аэропорт Гагарин (Саратов) возобновили функционирование в штатном режиме после снятия ограничений на приём и отправку воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Антон Голыбин
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