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Регион
6 июня, 02:55

Четыре аэропорта России возобновили работу в штатном режиме

Росавиация: Аэропорты Москвы и Саратова возобновили работу после ограничений

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Саратова (Гагарин) сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении.

Аэропорты работают в штатном режиме, обеспечивая отправку и прибытие рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

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Ранее в Энгельсе Саратовской области было зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Антон Голыбин
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