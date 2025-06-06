Четыре аэропорта России возобновили работу в штатном режиме

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Саратова (Гагарин) сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении.

Аэропорты работают в штатном режиме, обеспечивая отправку и прибытие рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.