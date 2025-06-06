Момент уничтожения одного из украинских дронов, летевших на Москву, попал на видео
SHOT опубликовал момент ликвидации беспилотника ВСУ на подлёте к Москве
На видео попал момент уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву. Кадры опубликовал SHOT.
Момент уничтожения дрона. Видео © SHOT
На записи видно, как ракета попадает в дрон и раздаётся громкий хлопок. После чего обломки устройства устремились на землю.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что расчёты ПВО перехватили десять беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на Москву. В Росавиации сообщили о введении временных ограничений в московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Обложка © SHOT