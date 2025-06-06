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6 июня, 03:17

Ночью ВСУ атаковали город Мичуринск в Тамбовской области

SHOT: В Мичуринске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на предприятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В ночь на 6 июня в Мичуринске Тамбовской области в результате падения обломков беспилотника произошёл пожар на одном из предприятий города. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, серия взрывов была зафиксирована над населённым пунктом в начале третьего часа ночи. Местные жители сообщили о задымлении и возгорании в районе завода. Для обеспечения безопасности движение по прилегающим улицам временно ограничили.

Пожарные прибыли и ликвидировали очаг возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные комментарии пока не поступали.

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Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание. На месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты принимают все возможные меры для ликвидации последствий атаки БПЛА.

Тимур Хингеев
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