Ночью ВСУ атаковали город Мичуринск в Тамбовской области

В ночь на 6 июня в Мичуринске Тамбовской области в результате падения обломков беспилотника произошёл пожар на одном из предприятий города. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, серия взрывов была зафиксирована над населённым пунктом в начале третьего часа ночи. Местные жители сообщили о задымлении и возгорании в районе завода. Для обеспечения безопасности движение по прилегающим улицам временно ограничили.

Пожарные прибыли и ликвидировали очаг возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные комментарии пока не поступали.