Туристы массово отказываются ехать в Японию из-за манги со страшным предсказанием

Предсказание из японской манги вызвало обеспокоенность среди туристов, которые собираются в Японии. Отмечается значительное сокращение бронирований туров — примерно на 50%.

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В 1999 году была опубликована манга Рё Тацуки «Будущее, которое я видела». Этот комикс точно предсказал масштабное бедствие в марте 2011 года, когда в регионе Тохоку произошло разрушительное землетрясение, унёсшее жизни более 20 тысяч человек. Переиздание романа вышло четыре года назад и содержит новое упоминание о крупной катастрофе, ожидаемой в июле 2025 года. Данная информация привела к массовой отмене поездок, особенно среди азиатских туристов.

Как сообщили SHOT в Российском союзе туриндустрии, наши туристы демонстрируют иную реакцию. Их предсказание просто не волнует. Кроме того, в первом квартале текущего года наблюдался значительный рост турпотока из РФ в Японию — на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.