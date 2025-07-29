Москвичи климатически «переместились» в Ростовскую область из-за жары и влаги

Июль в Москве по климату напоминал южные регионы страны, но уже в начале августа погода изменится — столицу ждут дожди и снижение температуры. Об этом сообщил гидрометеоролог Никита Поповнин в комментарии для «Постньюс».

По его словам, июль 2025 года можно считать «слегка аномальным». Средняя температура в столице превысила климатическую норму на 1,8 °C, а количество осадков оказалось выше обычного на 34%.

«Как будто бы мы переместились в Ростовскую область — жарче, больше влаги», — отметил эксперт.

Особенно жаркой выдалась последняя неделя месяца — температура стабильно превышала норму на 5–7 °C. Причиной такой устойчивой жары стал мощный антициклон, сформировавшийся над Скандинавией и сместившийся к Ямалу. Москва оказалась на его южной периферии, что обеспечило малую облачность и активный прогрев воздуха. Однако, как сообщил Поповнин, с 1–2 августа в регион начнут заходить западные циклоны. Они принесут облачную погоду, осадки и умеренное похолодание.