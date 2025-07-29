Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 13:35

Москвичи климатически «переместились» в Ростовскую область из-за жары и влаги

Метеоролог Поповнин: В июле Москва стала похожа на Ростовскую область по климату

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Июль в Москве по климату напоминал южные регионы страны, но уже в начале августа погода изменится — столицу ждут дожди и снижение температуры. Об этом сообщил гидрометеоролог Никита Поповнин в комментарии для «Постньюс».

По его словам, июль 2025 года можно считать «слегка аномальным». Средняя температура в столице превысила климатическую норму на 1,8 °C, а количество осадков оказалось выше обычного на 34%.

Жара, война и жгучие медузы: куда лучше не ехать в августе 2025 года
Жара, война и жгучие медузы: куда лучше не ехать в августе 2025 года

«Как будто бы мы переместились в Ростовскую область — жарче, больше влаги», — отметил эксперт.

Особенно жаркой выдалась последняя неделя месяца — температура стабильно превышала норму на 5–7 °C. Причиной такой устойчивой жары стал мощный антициклон, сформировавшийся над Скандинавией и сместившийся к Ямалу. Москва оказалась на его южной периферии, что обеспечило малую облачность и активный прогрев воздуха. Однако, как сообщил Поповнин, с 1–2 августа в регион начнут заходить западные циклоны. Они принесут облачную погоду, осадки и умеренное похолодание.

Август-2025: куда сбежать от жары и не разориться? Топ бюджетных мест
Август-2025: куда сбежать от жары и не разориться? Топ бюджетных мест

Ранее в Анапе пользователи получили тревожное уведомление о предполагаемой жаре до +410 градусов, что вызвало множество вопросов о том, как можно выжить в таких условиях. Сообщение оказалось ошибкой — приписали лишний «нолик».

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Погода
  • Интересное
  • Москва
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar